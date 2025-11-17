Кафедра МинЖКХ Подмосковья в МГИМО откроет новую программу переподготовки

На базе МГИМО МИД России кафедры МинЖКХ Подмосковья запускается программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение по ней будет проходить с применением дистанционных образовательных технологий.

Программа охватит три сферы, необходимые для системного подхода к управлению городом — экономику, инженерию и социальную политику.

Слушатели научатся работе с жилищным фондом, нормативному регулированию и изучат успешные кейсы управления. Особое внимание уделят большим данным и умным сервисам для граждан и безопасности. Как отдельный блок рассмотрят инвестиции в городское хозяйство — планирование бюджета, частное партнерство и реализацию инфраструктурных проектов.

Завершит обучение модуль по развитию: в нем разберут стратегическое планирование, благоустройство и превращение проблем в точки роста.

В конце обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Стартует обучение 24 ноября.

Подробные условия и регистрация доступны на сайте.