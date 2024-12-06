Кафе в Ленинском округе получило знак готовности к обслуживанию людей с ОВЗ

«Добрыми наклейками» продолжают отмечать предприятия общественного питания и другие коммерческие организации, отвечающие стандартам обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья в Ленинском округе. Накануне знак получил еще один бизнес.

Знак учредили в муниципалитете в начале этого года в рамках проекта «Инклюзивное гостеприимство». Накануне к соцпроекту присоединился комплекс «Видная усадьба». Наклейки появились на входе в ресторан и ледовую площадку.

«Эти наклейки — символический знак, что в учреждении созданы условия для приема всех без исключения посетителей. Мы ставим перед собой задачу, чтобы все заведения Ленинского округа были готовы к обслуживанию людей с особыми потребностями. В эту категорию входят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами, а также участники СВО с травмами, полученными в боях. Для них должен быть создан комфорт при посещении общественных мест», — отметила заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Отметим, что для получения «Доброй наклейки» нужно, чтобы в учреждении быть пандусы, двухуровневые поручни, удобные по высоте стойки заказов, меню для слабовидящих.

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