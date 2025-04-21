Кафе открыли в пустовавшем несколько лет здании в Волоколамске

Пустовавшее несколько лет здание на Школьной улице в Волоколамске вновь открыто. Здесь заработало новое кафе быстрого питания «Экспресс Пицца».

Первый заместитель главы городского округа Анна Агапова встретилась с трудовым коллективом.

«Это важный шаг в развитии сферы общественного питания в Волоколамске. Открытие новой точки стало приятным событием для жителей, которые получили еще одно место, где можно быстро и вкусно перекусить. Красивое само по себе здание гармонично вписывается в городскую среду», — отметила первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова.