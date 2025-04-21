Кафе открыли в пустовавшем несколько лет здании в Волоколамске

Пустовавшее несколько лет здание на Школьной улице в Волоколамске вновь открыто. Здесь заработало новое кафе быстрого питания «Экспресс Пицца».
Первый заместитель главы городского округа Анна Агапова встретилась с трудовым коллективом.
«Это важный шаг в развитии сферы общественного питания в Волоколамске. Открытие новой точки стало приятным событием для жителей, которые получили еще одно место, где можно быстро и вкусно перекусить. Красивое само по себе здание гармонично вписывается в городскую среду», — отметила первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова.
В пиццерии предусмотрено 36 посадочных мест и три рабочих места. В темное время суток здание подсветят разноцветными неоновыми лентами.
Глава округа Наталья Козлова отметила, что развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для развития экономики муниципалитета. Такие инициативы влияют на качество жизни населения и улучшают городскую среду. Предпринимателю пожелали успешной работы на благо жителей Волоколамска.
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