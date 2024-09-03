Кадровый центр трудоустроит выпускников университета Вернадского в Балашихе

Кадровый центр Подмосковья и Российский государственный университет народного хозяйства имени Владимира Ивановича Вернадского в Балашихе заключили соглашение. Выпускники учебного заведения смогут трудоустроиться с хорошей заработной платой и возможностью карьерного роста. Всего в регионе заключили порядка 15 подобных договоров о сотрудничестве.

В городском округе Балашихе такое соглашение заключают впервые. Прежде всего их подписывают с ведущими образовательными заведениями и ключевыми предприятиями региона.

По словам сенатора Российской Федерации, председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных, потенциал сельских территорий огромен и спрос на управленцев на селе только увеличивается.

«Молодежь, которая понимает, что надо инвестировать свое время в будущее, будет максимально конкурентоспособной. Очень хорошо, что у нас есть базовый вуз, который растит такие кадры», — сказал он.

Ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского Елена Певцова отметила, что сотрудничество с Кадровым центром Подмосковья открывает для выпускников университета перспективы трудоустройства на высокие позиции ведущих предприятий региона.

«Сегодня мы становимся центром между работодателем и соискателем. Мы готовы помочь молодежи с трудоустройством в хорошие компании Подмосковья. В рамках этого соглашения начиная с первого курса мы будем вести работу со студентами по построению карьерных треков, по самоопределению, по определению каналов поиска работы», — отметила директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Напомним, основная миссия университета Вернадского — подготовка управленческих кадров для сельских территорий и малых городов. Учебное заведение занимает 11 позицию в рейтинге вузов Министерства сельского хозяйства России. В этом году в образовательное учреждение приняло более двух тысяч новых студентов.

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