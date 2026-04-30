Кадровый центр Подмосковья рассказал студентам о рынке труда

28 апреля Кадровый центр Московской области стал участником вебинара «Навигатор трудоустройства: как уверенно выйти на рынок труда», который провел Центр опережающей профессиональной подготовки. Мероприятие было ориентировано на студентов колледжей и вузов региона. Онлайн-встреча охватила темы первого карьерного шага, официального трудоустройства, цифровых сервисов и возможностей временной занятости. В мероприятии приняли участие свыше 28 тысяч студентов среднего профессионального образования Московской области.

Заместитель директора Кадрового центра Людмила Кошель выступила спикером и представила проекты «Карьерный компас» и карьерный трек «Среди первых». Эти инициативы направлены на раннюю профессиональную ориентацию молодежи, помощь в выборе карьерного пути и ознакомление с возможностями рынка труда в регионе.

Особое внимание на семинаре было уделено вопросам официального трудоустройства и первого профессионального опыта. Студентам разъяснили различия между трудовым договором, договором гражданско-правового характера и самозанятостью, а также важность выбора правильного формата занятости в начале карьеры.

«Важно, чтобы профессиональный опыт был оформлен именно в рамках Трудового кодекса РФ», — подчеркнула Людмила Кошель. Она отметила, что трудовой договор предоставляет законные гарантии, официальный стаж, защиту прав и возможность развиваться по специальности.

Кроме того, участникам рассказали о проверенных предложениях работодателей на цифровой платформе «Работа России», доступных соискателям сервисах и карьерных мероприятиях, организуемых Кадровым центром Подмосковья.

Студентам напомнили о возможности временного трудоустройства в преддверии летних каникул. Такой формат позволяет получить официальный трудовой опыт, познакомиться с разными работодателями, попробовать себя в профессии и заработать первые деньги. При трудоустройстве через Кадровый центр может быть предусмотрена дополнительная материальная поддержка к зарплате.