Кадровый центр Подмосковья провел День карьеры для «Движения первых»

Тематическая смена «Движения первых» пройдет в подмосковном лагере «Литвиново». Для ребят провели День карьеры с профориентационными занятиями и квизами.
Тематическая смена движения «Путь от мечты к лидерству» продлится одну неделю. В это время ребята поработают над своими личностными качествами и получат мотивацию для новых достижений. Один из дней смены посвятили карьере. Программу подготовил Кадровый центр региона «Работа России».
Тренинги по профориентации провел сертифицированный психолог Денис Бучкин. Кроме того, карьерные консультанты рассказали о том, какие работодатели готовы нанимать школьников.
Урок финансовой безопасности для ребят провел специалист ВТБ, а сотрудники Альфа-банка подготовили интеллектуальный квиз.
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