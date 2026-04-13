Кадровый центр Подмосковья проведет ярмарку трудоустройства

Кадровый центр Московской области организует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия пройдут на четырех основных площадках и в онлайн-формате.

Ярмарка будет полезна тем, кто ищет работу или хочет узнать о карьерных возможностях в регионе. Соискатели смогут сравнить предложения от работодателей, обсудить условия трудоустройства, задать вопросы и выбрать оптимальный вариант.

«Вакансии на ярмарке трудоустройства представят более 200 передовых предприятий и учреждений Московской области», — напомнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Среди работодателей будут представлены такие компании, как ПАО «Россети Московский регион», АО «Мострансавто», ПАО «Ростелеком», АО «РЖД» и другие.

Ярмарки пройдут 15 апреля в Мытищах, во Дворце культуры и спорта «Мир», 16 апреля — в концертном зале администрации городского округа Подольск и в Ногинске, в центре образования «Богородский». Завершающее мероприятие состоится 17 апреля во дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи.

Все желающие смогут подключиться к онлайн-ярмарке, которая пройдет 15 апреля в социальных сетях регионального Кадрового центра.

Подробная информация о программе представлена на интернет-страничке, посвященной мероприятию: https://mosregjob.ru/, а также в социальных сетях Кадрового центра Подмосковья.