Кадровый центр Подмосковья пригласил безработных жителей на бесплатное обучение

Для безработных граждан доступно бесплатное обучение от Кадрового центра Подмосковья. Очередные программы профессионального обучения пройдут с 17 сентября по 30 октября, сообщили в Минсоцразвития МО.

Жители региона смогут отучиться по таким специальностям, как парикмахер, косметик, флорист, швея, повар, мастер маникюра, оператор котельной. Обучение будет проводиться в образовательных центрах Москвы и Подольска. Деньги, затраченные на проезд, можно будет вернуть.

«Кадровый центр Подмосковья, благодаря поддержке Правительства Московской области, возмещает затраты на прохождение медкомиссии и затраты на проезд к месту обучения и обратно, если оно проводится в очной форме. Чтобы вернуть деньги потребуется заполнить заявление, маршрутный лист, приложить чеки и выписку с карты, которой человек оплачивал проезд и оставить реквизиты счета, на который должны поступить средства», — рассказала начальник отдела организации обучения Кадрового центра Подмосковья Елена Горелова.

Также в организации доступно несколько видов профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучения в дистанционном формате. Более 50 направлений представлено для безработных и свыше 20 — для женщин в декрете. Также порядка 50 специальностей доступно для граждан по нацпроекту «Кадры».

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте или Единой цифровой платформе в сфере занятости «Работа в России».