Кадровый проект поддержки молодых политиков запустят в Подмосковье

Молодогвардейцы Подмосковья запустят проект «ПолитЗавод», направленный на поддержку молодых лидеров в сфере публичной власти. Об этом сообщила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

«Кадровый проект „ПолитЗавод“ — это конкурсная программа по обучению и сопровождению молодых политиков. „Молодая Гвардия“ каждый год демонстрирует достойные результаты в избирательных кампаниях разного уровня, однако иногда ребятам не хватает знаний и компетенций, а также необходима поддержка», — прокомментировала Алумянц.

Проект «ПолитЗавод» реализуют совместно с Центром занятости населения Московской области. Он охватит два ключевых направления: подготовку кандидатов в депутаты до 35 лет и подготовку муниципальных и государственных служащих. К проекту присоединятся свыше тысячи участников, 20 из которых станут победителями.

«В рамках подписанного соглашения, Кадровый центр Подмосковья будет содействовать трудоустройству наших молодогвардейцев — молодых и активных ребят, в органы исполнительной власти нашего региона, муниципалитеты и администрации городских округов», — добавила заместитель директора Московского областного «Центра занятости населения Московской области» Ольга Пугачева.

В 2025 году «Молодая Гвардия» будет работать и над другими проектами в различных сферах жизни: образовании, спорте, культуре и других. Помимо этого, организация планирует запустить Медиашколу «Муза», целью которой станет формирование молодежной медиа-команды в Подмосковье. В рамках проекта для участников подготовят форумы, блог-тур, медиа-завтраки и другие интерактивы.