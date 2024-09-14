Кадровый бизнес-форум прошел в Шатуре

Форум, посвященный вопросам занятости населения, состоялся в Шатуре. На нем руководители предприятий и владельцы бизнеса обсудили, как решать проблему дефицита рабочих кадров и развивать персонал.

Бизнес-форум собрал более 70 руководителей компаний Шатуры. Они совместно с экспертами обсудили вопрос дефицита квалифицированных рабочих кадров и варианты решения проблемы.

«Ряд мероприятий, которые планируем провести, в том числе и сегодняшнее, нацелены на то, чтобы найти взаимодействие с нашими жителями, которые зачастую убегают в Москву за зарплатой и тратят по четыре-шесть часов в дороге, чтобы они оставались на территории городского округа, работали у нас и пользовались всей инфраструктурой нашего округа, а предприниматели и производства не искали кадры из соседних регионов», — сказал глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Участники форума отметили, что безработица сейчас находится на рекордно низком уровне. Ищут работу в Шатуре лишь 190 человек.

При этом рынку труда требуются водители, повара, операторы станков и рабочие кадры.

«У нас открывается шоколадная фабрика, причем с уникальным шоколадом, который производится только в Калининграде и теперь будет производиться здесь. Так вот нам нужны начиная с руководителей и заканчивая рабочими массовых профессий», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития администрации Шатуры Елена Литвинова.

Положительным опытом работы в этом направлении поделилась руководитель швейной фабрики «Эко-текс». Она отметила, что в решении кадровой проблемы им помогает сотрудничество с Шатурским энергетическим техникумом и программы целевого обучения.

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