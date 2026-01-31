Кадровое усиление улучшило доступность медицины в Коломне

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В 2025 году Коломенская больница приняла более двухсот новых специалистов. Это укрепило кадровый состав и позволило полностью укомплектовать все сельские пункты.

В больницу пришли работать 81 врач и 113 сотрудников со средним медицинским образованием. Еще 32 медика начали совмещать работу в округе.

«Все 31 фельдшерско-акушерский пункт на территории Коломенского округа сейчас укомплектованы на 100 процентов», — сообщил главный врач Николай Макаров.

Новые кадры привлекают благодаря господдержке. Медики участвуют в программах «Земский фельдшер» и «Земский доктор», получают компенсацию за аренду жилья и соцвыплаты. Например, в январе заведующей ФАПом в селе Пирочи стала выпускница коломенского медколледжа Дарья Дунаева.

«К нашему пункту прикреплено около 1500 пациентов, в основном взрослые. Работа нравится, нагрузка большая, но все устраивает», — рассказала Дунаева.

Также для сотрудников действуют программа «Земля врачам», соципотека и акция «Приведи друга». В минувшем году компенсацию за аренду жилья получали 267 работников больницы.