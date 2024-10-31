Кадеты Воскресенска начали подготовку к Кремлевскому балу

Ученики «Воскресенской кадетской школы» начали активную подготовку к IX Международному Кремлевскому благотворительному кадетскому балу, который состоится в Гостином дворе Москвы. Участие в таком масштабном мероприятии является большой честью и ответственностью для каждого кадета.

В течение года воскресенские кадеты усердно работали, доказывая, что они достойны представлять свою школу на международном уровне. В этом году бал проходит в поддержку участников СВО, и кадеты активно участвуют в помощи бойцам на передовой: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, пишут письма и отправляют гуманитарную помощь. Педагоги-волонтеры лично доставляют эту помощь, что подчеркивает важность и значимость их вклада.

Под руководством хореографа кадеты оттачивают свои навыки в бальных танцах. Им предстоит освоить не только уже знакомые дисциплины, но и выучить новые танцы, такие как падепатинер, французская кадриль и краковяк.

Особое внимание уделяется подготовке нарядов и образов для юных участниц. Каждая девушка стремится соответствовать высоким стандартам мероприятия и почувствовать себя настоящей принцессой, тщательно продумывая макияж и прически.

Подготовка к балу объединяет кадетов, развивает их творческие способности и укрепляет чувство патриотизма, делая это событие значимым этапом в их жизни.

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