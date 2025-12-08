Кадеты в Химках приняли участие в марш-броске ко годовщине Битвы за Москву

Учащиеся кадетских классов школы № 8 имени Матвеева из Химок приняли участие в памятном 12-километровом марш-броске по историческому маршруту «Перемилово — Семешки — Яхрома». Акция была приурочена к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

«Этот маршрут стал важной традицией для наших учащихся. Здесь они ощущают дух тех, кто защищал Москву, и учатся бережно относиться к нашей истории. В единстве поколений — наша сила», — отметила директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Ребята прошли по местам, где в декабре 1941 года шли решающие бои, остановившие продвижение врага к столице.

На протяжении маршрута участников ждала насыщенная программа: реконструкция военных событий, интерактивная музейная экспозиция с подлинными артефактами военного времени и полевая кухня. Марш-бросок является данью памяти 352-й Оршанской Краснознаменной стрелковой дивизии, штаб которой в годы войны располагался на месте современной школы № 8.

Эта ежегодная акция помогает кадетам сохранить живую связь с подвигом предков и укрепить преемственность поколений.