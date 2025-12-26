Кадеты Солнечногорска победили на всероссийской научной конференции

Кадеты Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска стали абсолютными чемпионами Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия», среди которых — школьники и студенты. Мероприятие состоялось в Сочи в рамках проекта «Наука побеждать». Помимо этого, ребята получили кубок самой умной команды за отличные результаты в олимпиадах и защите исследовательских проектов.

В конференции приняли участие около 450 учащихся из 12 регионов России. Они состязались в более 40 научных, творческих и спортивных конкурсах, включая написание университетских олимпиад, демонстрацию инженерных разработок, робототехнику и многое другое.

В условиях высокой конкуренции команда кадет из Солнечногорска стала абсолютным чемпионом, набрав наибольшее количество баллов за испытания.

«Для ребят это был важный опыт: настоящая атмосфера университетской науки, серьезные задачи, ответственность за свою команду и свой лицей. А для нас всех — подтверждение того, что в Солнечногорске растет сильная, думающая и мотивированная молодежь. Горжусь. Спасибо педагогам, наставникам и всему коллективу Радумльского лицея-интерната за системную, честную и очень нужную работу», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также для участников организовали профориентационные мероприятия, знакомство с вузами страны, правилами поступления и перспективами трудоустройства.