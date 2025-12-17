Кадеты школы № 8 в Химках приняли присягу

В школе № 8 имени Матвеева в Химках состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты. В актовом зале образовательного учреждения собрались 45 школьников, чтобы произнести клятву верности выбранному пути.

Поддержать ребят пришли их семьи, наставники и почетные гости.

«Декабрь для наших кадетов — особое время. Именно в этот месяц наши ребята традиционно принимают присягу и подтверждают готовность жить по принципам чести, дисциплины и уважения к своей стране. Мы стараемся, чтобы в этот важный момент рядом с ними были не только родные, но и наставники, люди с богатым жизненным опытом, способные стать примером для подражания», — сказала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Почетными гостями мероприятия стали ветеран боевых действий, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, руководители химкинских отделений организаций «Боевое братство» и «Союз инвалидов Чернобыля» Сергей Гридунов и Сергей Иванов, а также ветераны боевых действий в Афганистане Иван Лучников, Антон Фирсов и другие. Они пообщались с кадетами, поделились своими историями и дали новобранцам напутственные советы.

Праздничную атмосферу церемонии дополнила концертно-показательная программа. Кадеты старших курсов выступили с демонстрационными номерами и показали навыки обращения с оружием, наглядно представив то, чему предстоит обучиться новичкам. Это еще раз подчеркнуло преемственность традиций кадетского движения в стенах химкинской школы № 8.

«Я хочу связать свою жизнь со службой и защитой Родины. Мне близка работа в правоохранительных органах, потому что там можно реально помогать людям, поддерживать порядок и противостоять преступности. Поэтому сегодня я вступил в ряды кадет», — рассказал десятиклассник Руслан Редикульцев.