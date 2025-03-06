Кадеты Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска посетили планетарий

В планетарии ребята погрузились в удивительный мир космоса, узнали много нового о Солнечной системе и познакомились с тайнами звездного неба. Кадеты увидели полнокупольный фильм, который впечатлил их своей реалистичностью и глубиной. Они увидели захватывающие картины звездного неба, процессы, происходящие на планетах, и даже заглянули внутрь планет-гигантов.

«Это событие стало настоящим праздником науки и космоса для наших ребят, и я уверен, что эти впечатления останутся с ними на всю жизнь. Подобные мероприятия играют важную роль в воспитании у молодого поколения любви к науке и знаниям, а также формируют чувство патриотизма. Мы должны передавать им нашу гордость за достижения страны в области космических исследований. Кто знает, возможно, среди наших ребят есть будущие космонавты, готовые продолжить традиции освоения космоса», — отметил директор Радумльского-лицея интерната, депутат, член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Владимир Красин.