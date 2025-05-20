Кадеты классов МЧС в Богородском округе приняли присягу

Торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги воспитанниками пожарно-спасательных классов МЧС, прошло в Центре образования № 21 Богородского городского округа. Лучшие кадеты были награждены грамотами и значками.
Среди почетных гостей присутствовали начальник инженерно-технического управления Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России Вадим Марченко и начальник пиротехнического отдела центра Алексей Пономарев. С напутственным словом к ребятам обратились директор Центра образования № 21 Татьяна Пак, а также майор внутренней службы 37-го пожарно-спасательного отряда Алексей Караморин.
Кадеты в торжественной обстановке произнесли слова присяги, пообещали быть честными и верными товарищами, помнить девиз «Предотвращение, спасение, помощь», дорожить честью кадета МЧС и соблюдать Кодекс кадетской чести, а также достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России. Лучшие из них были награждены грамотами МЧС и значками.
Принятие торжественной клятвы стало поистине волнительным моментом для ребят, родителей и их наставников.
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