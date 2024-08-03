Кадеты из Жуковского пройдут летную практику на аэродроме «Алферьево»

Кадеты из лицея № 14 городского округа Жуковский проходят «Летную практику» на аэродроме «Алферьево». В программе обучения запланированы прыжки с парашютом и управление спортивным планером.

Летняя летная практика для авиационных кадетов жуковского лицея № 14 проводится уже более десяти лет.

Для лицеистов организовали экскурсия по аэродрому, в ходе которой им показали новый испытательный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Ребята прошли подготовку к прыжку с парашютом и научились подгонять парашютные системы. Семь курсантов успешно выполнили парашютные прыжки. Кроме того, они отработали навыки посадки и покидания планера типа «Бланик», и каждый из них совершил ознакомительный полет на этом планере.

Лицеисты также смогли опробовать квадроциклы и багги, в том числе на полосе препятствий. Цель практики — познакомиться с конструкцией летательных аппаратов и закрепить теоретические знания, полученные в рамках программы по летно-технической подготовке лицея.

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров подчеркнул значимость раннего знакомства школьников с авиационными профессиями в наукограде.

«Необходимо прививать у них любовь к небу, авиации, с детства давать возможность окунуться в эту сферу. Наш авиационный лагерь дает возможность сформировать фундамент для дальнейшего обучения ребят по профессиям авиационного направления», — сообщил глава округа.

Летняя практика на аэродроме «Алферьево» продолжает оставаться важным этапом в подготовке будущих специалистов авиационной отрасли, даря кадетам уникальный опыт.