Кадеты из Воскресенска приняли участие в кремлевском балу

Воспитанники лицея «Воскресенская кадетская школа» выступили на международном благотворительном балу. Они исполнили классические бальные танцы.

В этом году в балу поучаствовала молодежь из 62 стран мира.

Ребят из Воскресенска подготовила социальный педагог Елена Усачева. Они выступили с полонезом, вальсами, падеграсом, кадрилью и другими танцами. Специально для этого подготовили наряды.

Также они посмотрели выступления других творческих коллективов и заслуженных артистов Российской Федерации. Совместно исполнили песню, написанную Денисом Майдановым.

«Важно отметить значимость мероприятия с точки зрения патриотического воспитания молодежи. Бал помогает глубже погрузиться в историю России, прививает любовь к Отечеству, уважение к подвигам предков и традиционным ценностям», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.