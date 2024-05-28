Кадеты из Солнечногорска победили на всероссийском слете во Владикавказе

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева заняли 1-е место на XIX Всероссийском военно-патриотическом слете команд кадетских классов. Соревнования прошли во Владикавказе.

Участие в слете приняли команды из Республики Северная Осетия, Мурманской, Московской Оренбургской, Кировской и Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Камчатского краев.

Кадеты соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях: олимпиадах по общеобразовательным предметам, блиц-турнирах по шахматам, настольному теннису, мини-футболу, 3D-моделированию, нормативах ГТО, смотре строя и песни, военно-спортивных играх и других активностях.

«Ребята из Солнечногорска доказали, что они лучшие. По количеству медалей наши кадеты оторвались почти в два раза. Поздравляю с абсолютным успехом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Также кадеты из Солнечногорска побывали в памятных местах и почтили память погибших у «Мемориала Славы» города Владикавказа и мемориала «Жертвам теракта в Беслане».

Следующий слет пройдет в сентябре в Новороссийске. Воспитанники Радумльского лицея будут готовится к нему все лето.

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