Кадеты из Солнечногорска победили на всероссийском образовательном форуме

Кадеты Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», который проходил в Санкт-Петербурге. Ребята заняли первое место в общем зачете.

В рамках форума кадеты Радумльского лицея-интерната продемонстрировали высокий уровень подготовки, участвуя в олимпиадах и представив 20 научно-исследовательских проектов, охватывающих широкий спектр дисциплин — от физики до истории и литературы.

«Учащиеся лицея обошли соперников из других регионов, заняв призовые места в нескольких дисциплинах. Их успехи были высоко оценены экспертами и представителями университетов», — рассказал директор Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева Владимир Красин.

Кадеты участвовали в мастер-классах, дискуссиях и экскурсиях. Также они смогли получить ценный опыт общения с учеными и преподавателями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

«Их победа на Всероссийском образовательном форуме — это результат упорного труда, таланта и стремления к знаниям. Мы гордимся достижениями наших юных интеллектуалов и желаем им дальнейших успехов», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

По итогам форума некоторые проекты ребят получили рекомендацию к публикации в научном альманахе.