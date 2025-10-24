Кадеты из Солнечногорска победили на международном слете в Санкт-Петербурге

Воспитанники Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска стали абсолютными победителями Международного слета кадет России и стран ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Им удалось с большим преимуществом обойти более 20 команд, включая участников с космодрома «Байконур» из Казахстана.

Мероприятие прошло в честь 80-летия Великой Победы. Церемония открытия состоялась в Петропавловской крепости, где солнечногорские кадеты приняли участие в полуденном выстреле и выступили в конкурсе строя и песни.

Команда Радумльского лицея-интерната показала отличные результаты в военизированных, спортивных, интеллектуальных и творческих дисциплинах. Участники продемонстрировали уверенные навыки строевой и огневой подготовки, успешно прошли исторические викторины и инсценировки. Все нормативы ГТО ребята сдали на золотой уровень.

На университетских олимпиадах кадеты также проявили себя — восемь участников стали призерами, а один набрал 100 баллов в технической олимпиаде.

«От всего сердца поздравляю ребят с этой блестящей, безоговорочной победой! Ваш успех — это результат колоссального труда, железной дисциплины и настоящего мужества. Желаю вам новых ярких побед и свершений», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Особое внимание во время слета уделили теме патриотического воспитания и укреплению дружбы между кадетами из разных регионов. Ребята посетили памятные места Санкт-Петербурга, возложила цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и встретилась с представителями военных академий.