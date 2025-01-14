Кадеты из Реутова стали призерами турнира по пилотированию дронов

Межрегиональный турнир по виртуальному пилотированию FPV-дронов на тренажере Lift Off проходил в городе Покров Владимирской области. В соревнованиях участвовали две команды из Реутова, показавшие высокий результат.

Турнир состоял из нескольких этапов. Участникам нужно было как можно быстрее пройти специальную трассу, собрать и разобрать оружие, а также продемонстрировать навыки пилотирования дрона на компьютерном симуляторе. За победу сражались шесть команд из Московской и Владимирской областей.

Кадеты из школы № 1 Реутова и курсанты военно-патриотического клуба пограничного направления «Десантно-штурмовая маневренная группа» завоевали бронзовую медаль в командном зачете. Кроме того, отличился кадет 7к класса школы № 1 Юрий Боровицкий, победивший в личном зачете.

Директор Центра военно-патриотического воспитания, туризма и спорта «Реут» Андрей Мацелевич рассказал, что школьники проявляют большой интерес к пилотированию беспилотников. Эти навыки необходимы не только в армии, но и в МЧС и полиции, геодезии и строительстве. По словам Мацелевича, подобный турнир планируют провести и в Реутове.