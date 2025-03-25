Кадеты из Раменского приняли участие в патриотической игре в Ногинске

Кадеты раменского гвардейского класса приняли участие в военно-патриотической игре «Девушки в погонах», которая проходила в Ногинске. Мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках соревнований сразились 64 команды девушек из Подмосковья. Они продемонстрировали свою силу и знание истории родной страны.

Представительницы гвардейского класса показали прекрасную физическую подготовку, меткость и навыки первой помощи.

В финале участницам вручили памятные призы.

Игра «Девушки в погонах» нацелена на развитие физической культуры и воспитание патриотизма среди молодежи.