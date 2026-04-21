Кадеты из Ногинска стали призерами конкурса по военно-прикладным дисциплинам

Региональный этап всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» прошел на базе Кадетской школы в Люберцах. В соревнованиях приняли участие 21 команда из 21 муниципального образования, в том числе из Богородского округа.

Учащиеся Центра образования № 21 — кадеты Ногинского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Б. В. Громова — Анастасия Пересадько и Светаслав Шишкин стали победителями муниципального этапа и достойно представили свою школу на региональном уровне.

Программа фестиваля включала спортивные состязания, конкурсную часть и военно-прикладные дисциплины. Участники соревновались в личном и командном зачетах.

Анастасия Пересадько завоевала бронзовую награду по двум дисциплинам — разборке и сборке автомата Калашникова АК-74 (34 секунды), а также по отжиманиям. Светаслав Шишкин стал лучшим в метании гранаты, показав результат 35 метров. В общекомандном зачете кадеты заняли призовое третье место.

«Мы много занимались. Когда узнали, что будем принимать участие в соревнованиях, то очень обрадовались. Настрой у нашей команды боевой, как всегда. Мы очень рады, что вышли на этот этап», — поделились ребята.