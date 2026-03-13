Кадеты из Москвы приняли присягу на Бородинском поле

Ученики кадетского класса московской школы № 1985 дали клятву на легендарной земле воинской славы России. Торжественная церемония прошла 12 марта в музее-заповеднике «Бородинское поле».

Перед принятием присяги ребята побывали в легендарном музее и осмотрели экспозиции. Они узнали об истории двух Отечественных войн и прониклись героическим духом этого места.

Почетными гостями стали заместитель директора музея Лариса Березовая и ветеран спецоперации Александр Князев. Они обратились к юным патриотам с напутствием.

«Быть кадетом — значит не только носить форму, но и нести высокую ответственность перед страной и ее историей», — подчеркнул Александр Князев, кавалер ордена Мужества.

Ребят поддержали заместитель директора школы Айман Елмихимид, офицер-воспитатель Николай Седов и классный руководитель Наталья Уманская.

Церемония началась с выноса государственного флага. Право принять клятву предоставили ветерану Александру Князеву и офицеру Николаю Седову. Кадеты пообещали воспитывать лучшие качества, проявлять характер и служить Отечеству. Они подтвердили верность девизу: «Кадет кадету — друг и брат».

Присяга на Бородинском поле стала для ребят посвящением в братство людей, для которых честь и служение стране не пустые слова.