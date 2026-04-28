Кадеты из Лобни стали лауреатами всероссийского конкурса

Воспитанники школы № 3 приняли участие в патриотическом состязании «Сыны и Дочери Отечества», которое проходило в 11-й раз. Мероприятие состоялось 27 апреля в Сергиевом Посаде при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Под руководством преподавателя Юлии Никитиной кадеты дальней авиации отличились в номинациях «Смотры строя и песни» и «Знаменная группа». Конкурс «Сыны и Дочери Отечества» — это мероприятие, направленное на развитие творческих способностей и укрепление национального единства.

В городском округе Лобня уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Для школьников муниципалитета регулярно проводят тематические уроки, экскурсии и кинопоказы, которые воспитывают любовь к Родине и уважение к ее жителям и истории. Благодаря такому подходу у ребят формируются активная жизненная позиция и гражданская ответственность.