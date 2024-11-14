Кадеты из Лобни прошли в финал всероссийского патриотического конкурса

Кадеты девятого класса школы № 3 в Лобне стали финалистами престижного патриотического конкурса. Мероприятие объединило более 600 участников со всей России и прошло тринадцатого ноября в Музее Победы в Москве.

На финальном этапе девятого Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов показали знания по истории, культуре и достижениям страны. Участники демонстрировали знания о видах войск, их знаменах, снаряжении и основах строевой подготовки. Состязание включало вопросы об Уставе Вооруженных Сил России и военной амуниции.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства обороны России и входит в перечень значимых олимпиад и конкурсов.

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