Кадеты из Коломны приняли участие в патриотической акции

Кадеты Коломенского подшефного класса Росгвардии приняли участие в патриотической акции, организованной при поддержке партии «Мы». Для ребят и гостей подготовили насыщенную программу: интерактивные площадки, направленные на развитие патриотического воспитания, и угощения в русских традициях — ароматный чай из самовара, блины, пряники и баранки, которые создали атмосферу уюта и напомнили о культурных ценностях.