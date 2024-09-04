Урок «Разговор о важном» провели для кадетов в Химках

Воспитанники школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках посетили первый в новом учебном году урок в рамках проекта «Разговоры о важном». Главной темой для обсуждения стал образ будущего. Встречу приурочили ко Дню знаний.

Перед началом урока кадетам показали видеообращение президента России Владимира Путина. Он поздравил детей с началом нового учебного года. Затем педагоги провели со школьниками дискуссию на тему двигателей современного образовательного процесса.

«Ребята поделились своими мыслями на этот счёт, а также предположили, каким должен быть современный образовательный процесс, какие навыки станут ключевыми в будущем и как технологии изменят подход к обучению», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Формат занятий «Разговоры о важном» направлен на поддержание традиционных духовно-нравственных ценностей.

Напомним, что в Химках действует масштабный общественный проект «Химки. Успех в единстве поколений». Администрация округа организует множество патриотических мероприятий: мастер-классы, турниры, концерты, круглые столы и тематические лекции.

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