Кадеты из Химок приняли участие в реконструкции битвы под Москвой

Учащиеся школы № 8 имени Матвеева городского округа Химки присоединились к марш-броску. Масштабное мероприятие было приурочено к 83-летию битвы под Москвой.

Ребята стали участниками исторической реконструкции боев на Перемиловской высоте. Им удалось почувствовать себя настоящими бойцами. Школьники прошли около пяти километров, потренировались в стрельбе и попробовали военно-полевую кухню у костра.

«Наши ребята уже несколько лет подряд принимают участие в этой реконструкции. От лица школьников, их родителей и всего педагогического состава школы благодарю организаторов за предоставленную возможность и химкинскую администрацию за помощь! Это очень важно — особенно для подрастающего поколения» — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Организаторами мероприятия для школьников со всего Подмосковья стали представители Дмитровского отделения Российского военно-исторического общества.

Участники нашли новых друзей, объединенных общими интересами, и углубились в историю своей страны.

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