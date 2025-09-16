Кадеты из Фрязина выступили на этапе областного марафона в Раменском округе

Второй этап тематического марафона «Виват, кадеты!» прошел в Раменском округе при грантовой поддержке «Движения первых». В престижных соревнованиях участвовали 25 команд из 15 муниципальных образований Подмосковья.

Участники состязались в военизированной эстафете, демонстрировали эрудицию в историко-культурной викторине и владение специальными навыками. Программа испытаний также включала выполнение комплекса силовых упражнений, проверку знаний азбуки Морзе, снаряжение магазина автомата Калашникова, метание гранат, вязание узлов и другие дисциплины, необходимые для всесторонней подготовки будущих защитников Отечества.

Фрязино на марафоне представляла команда Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой «Первая поющая». В выполнении сложной и разнообразной конкурсной программы ребята отлично проявили себя, показав хорошие знания, умения и выносливость.

По итогам напряженной борьбы кадеты из Фрязина показали высокий результат. Шесть лучших представителей команды «Первая поющая» получили приглашение на заключительный бал марафона «Виват, кадеты!», который пройдет в Путевом дворце в Великом Новгороде.