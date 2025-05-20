Кадеты из Домодедова поклялись в верности Родине на Соборной площади Кремля

На Соборной площади Московского Кремля состоялась торжественная церемония приведения к клятве учащихся кадетских и юнармейских классов Федеральной службы охраны Российской Федерации. На ней собрались 280 юных патриотов, в том числе учащиеся кадетского класса Ильинской школы городского округа Домодедово.

Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы охраны России, генерал-полковник Виктор Шлемин обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Дорогие ребята, сейчас вы произнесете слова клятвы, символизирующие связь времен и поколений, преемственность традиций, преданность Родине и ее культурным ценностям, которыми мы так гордимся. Помните: вы являетесь наследниками героев, потомками победителей», — сказал Виктор Шлемин.

Как отметила офицер-воспитатель Лариса Харченко-Белова, кадеты готовились к этой церемонии осознанно и серьезно.

«Они учили клятву, учили устав. И сегодня каждое детское сердечко трепетало. Потому что дети понимают: сегодня они выбирают свое будущее», — подчеркнула директор Ильинской школы Ольга Протазова.

Ребята привезли с собой портреты прадедов-участников Великой Отечественной войны, выражая уважение к памяти героев.

«Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь быть патриотом, достойным гражданином России», — звучали слова из уст учеников, в том числе кадетского класса Ильинской школы.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева также посетила торжественную церемонию. Она обратилась к кадетам и юнармейцам с напутственными словами.

«Сегодня невероятно памятный и важный день для каждого из вас. Вы дали торжественную клятву. С этого момента вы стали частью большого сообщества кадетов Федеральной службы охраны. Быть кадетом — это большая ответственность. Несите свое звание с честью, будьте примером для других», — сказала руководитель муниципалитета.