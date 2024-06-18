Кадеты из Дмитрова побывали на военно-патриотических сборах в Бородине

Победители муниципальных и областных кадетских конкурсов из Орудьевской и Синьковской школы № 1 поучаствовали в открытии детских историко-патриотических сборов в Бородине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Дмитровского и Можайского округов.

Сборы прошли на базе Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Участники возложили цветы в память о павших русских воинах у главного монумента на Батарее Раевского. Поездка стала возможной в том числе благодаря личному вкладу главы Дмитровского округа Ильи Поночевного.

«Дмитровский и Можайский округа являются побратимами с 2019 года. В рамках побратимских отношений в последние годы регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, образования, поддержки участников СВО и их семей», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.