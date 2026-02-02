Кадеты из Богородского округа стали призерами областной научной конференции

Школьники из Богородского округа выступили в финале региональной конференции «Шаги в науку». Ученики Центра образования № 21 представили свои исследовательские проекты на базе гимназии имени Подольских курсантов.

В конференции участвовали 113 финалистов со всей Московской области. В отборочном этапе свои работы представили 255 кадет из 30 муниципалитетов региона.

Ученики казачьего 3 «Б» класса стали призерами в своих номинациях. Михаил Полуянов и Михаил Румянцев заняли вторые места, а Ульяна Войтович — третье.

«Работы кадет показали глубокий интерес к науке и умение творчески решать задачи. Для многих ребят это первый серьезный опыт в исследовательской деятельности», — отметили организаторы.

Старшеклассники из Ногинского кадетского корпуса Варвара Залогина и Степан Полуянов выступили с докладами по физике. Они представили проекты о модельном ракетостроении и эволюции самолетов. Работа Степана Полуянова заняла первое место в своей номинации.

Для участников также провели мастер-классы по 3D-моделированию, управлению дронами и программированию на Python.