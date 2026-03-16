Кадеты из Балашихи стали призерами в военно-патриотической игре

Команда юнармейцев-кадетов из школы № 2 имени Героя Российской Федерации А. В. Крестьянинова заняла второе место на открытом мероприятии «Юнармейская искорка». Соревнования прошли 14 марта в Мытищах.

Мероприятие собрало более 500 участников из разных городов Подмосковья в возрасте от 10 до 14 лет и было посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Кадеты округа продемонстрировали свои знания военной истории, навыки стрельбы, строевого шага и песенного мастерства. Команда получила серебряную медаль в возрастной категории 10-12 лет, подтвердив высокий уровень подготовки и сплоченности.

Военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка» организована Движением «Юнармия» и проходит в два этапа: «Север» и «Юг». В этом году традиционно в соревнованиях участвуют команды из Московской и Калужской областей. Встреча команд зоны «Юг» состоится в Подольске 21 марта, где юнармейцы продолжат борьбу за призовые места.