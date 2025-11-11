Кадеты из Балашихи стали призерами конкурса «Сыны Отечества»

Кадеты из восьмого класса школы № 26 выступили на региональном этапе всероссийского патриотического конкурса «Сыны Отечества», проходившем в городе Химки. Команда «Саламандра» показала достойные результаты и вошла в десятку сильнейших в Московской области.

В соревнованиях приняли участие 69 команд из 24 городов региона. Кадеты из Балашихи заняли третье место в комплексном спортивном упражнении, а Иван Ступников завоевал второе место в личном зачете, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Участникам нужно было преодолеть семь этапов, включающих разнообразные испытания: скорость и точность неполной разборки и сборки автомата Калашникова, силовую подготовку, стрельбу, оказание первой медицинской помощи, выполнение нормативов по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, а также проверку знаний по истории Великой Отечественной войны.

Всероссийский патриотический проект «Сыны и дочери Отечества» направлен на воспитание у молодого поколения патриотизма, уважения к истории и культуре России. Конкурсы и тематические мероприятия проводятся по всей стране при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и способствуют формированию гражданственности и готовности к защите Родины у школьников.