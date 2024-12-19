Кадеты и юнармейцы Подмосковья посетили военный госпиталь

Кадеты подольского «Гвардейского класса» посетили пациентов 7-го Клинико-диагностического центра войск национальной гвардии Российской Федерации. Также в мероприятии приняли участие юнармейцы из Воскресенска.

Мероприятие организовали совместно с сотрудниками Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области и представителями всероссийского молодежного движения «Движение Первых».

Молодые люди не только поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом, но и подготовили подарки и рукописные письма для каждого пациента, вложив в них частичку своей души.

После вручения подарков ребята устроили небольшой концерт, который оставил яркие воспоминания. Росгвардейцы выразили благодарность юным участникам за проявленное внимание и заботу. В ответ военные врачи провели экскурсию по медицинскому учреждению.