Кадеты и юнармейцы Подмосковья посетили военный госпиталь

Кадеты подольского «Гвардейского класса» посетили пациентов 7-го Клинико-диагностического центра войск национальной гвардии Российской Федерации. Также в мероприятии приняли участие юнармейцы из Воскресенска.
Мероприятие организовали совместно с сотрудниками Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области и представителями всероссийского молодежного движения «Движение Первых».
Молодые люди не только поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом, но и подготовили подарки и рукописные письма для каждого пациента, вложив в них частичку своей души.
После вручения подарков ребята устроили небольшой концерт, который оставил яркие воспоминания. Росгвардейцы выразили благодарность юным участникам за проявленное внимание и заботу. В ответ военные врачи провели экскурсию по медицинскому учреждению.
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