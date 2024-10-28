Кадеты Богородского округа приняли участие в открытии памятника бойцам СВО
В городе Электросталь открыли памятник «Не сдаюсь», посвященный военнослужащим СВО. Кадеты Ногинского корпуса имени Бориса Всеволодовича Громова приняли участие в торжественной церемонии.
По словам организаторов, мемориал получился реалистичным. Этот собирательный образ воина олицетворяет символ единства религий и национальностей перед роковым выбором героя.
На общие средства и совместными усилиями идею удалось реализовать в скульптуру раненого бойца, который бился до конца, он сделал все, что мог. А сейчас его магазины пусты, враг совсем рядом, в руках граната. В последние мгновения жизни взгляд воина устремлен в небо. Решение принято: «Не сдаюсь».
Кадеты стали участниками благотворительного концерта. Вырученные средства пойдут на помощь бойцам специальной военной организации. Всех участников мероприятия угостили горячим чаем и кашей из полевой кухни.
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