Кадеты Богородского округа приняли участие в открытии памятника бойцам СВО

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

В городе Электросталь открыли памятник «Не сдаюсь», посвященный военнослужащим СВО. Кадеты Ногинского корпуса имени Бориса Всеволодовича Громова приняли участие в торжественной церемонии.

По словам организаторов, мемориал получился реалистичным. Этот собирательный образ воина олицетворяет символ единства религий и национальностей перед роковым выбором героя.

На общие средства и совместными усилиями идею удалось реализовать в скульптуру раненого бойца, который бился до конца, он сделал все, что мог. А сейчас его магазины пусты, враг совсем рядом, в руках граната. В последние  мгновения жизни взгляд воина устремлен в небо. Решение принято: «Не сдаюсь».

Кадеты стали участниками благотворительного концерта. Вырученные средства пойдут на помощь бойцам специальной военной организации. Всех участников мероприятия угостили горячим чаем и кашей из полевой кухни.

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