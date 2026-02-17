Кадетский пожарно-спасательный класс открыли в Домодедове

Кадетский пожарно-спасательный класс открылся на базе образовательного комплекса «Вертикаль» в Домодедове. Торжественное мероприятие прошло 16 февраля.

Праздник начался с гимна России. В торжественной обстановке кадеты произнесли клятву.

В мероприятии участвовали руководители образовательного учреждения, начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Артем Тепцов, заместители начальника ОНД и ПР в Домодедове Александр Худяков и Артем Кудашкин, начальник 58 пожарно-спасательной части Даниил Костылев, а также заместитель начальника 58 пожарно-спасательной части Георгий Попов.

Кадетам предстоит изучить основы пожарно-спасательного дела и познакомиться со спецтехникой.

Артем Тепцов пожелал ребятам с гордостью носить звание кадета и быть достойными россиянами.