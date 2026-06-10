Сегодня 10:49 Кадетский летний бал прошел в музее в Красногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск Подмосковье

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Музей военной техники Вадима Задорожного впервые стал площадкой для такого мероприятия. Десятки пар в стильных черных мундирах и белоснежных платьях исполнили вальс, гавот и кадриль начала XIX века.

Событие приурочили ко дню рождения Александра Пушкина. Начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева Андрей Круглов отметил, что офицерские балы — добрая традиция русской армии, и ее важно поддерживать. Душу балу задал военный оркестр 45-й инженерной бригады академии. Офицеры вальсировали бок о бок со студентами, но главные герои вечера — кадеты.

Ученица девятого кадетского класса лицея № 1 поселка Нахабино Наталья Беленко призналась, что на первом балу все очень переживали, готовились, гладили платья. Ее одноклассник Артемий Макар добавил, что в пушкинские времена балы были особым мероприятием, и сейчас эта традиция продолжается.

Муниципальные кадетские балы проводят в Красногорске с 2023 года. Площадками становились дворец культуры «Подмосковье» и усадьба Архангельское. Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Галина Ковалева подчеркнула, что традиция и преемственность поколений сегодня живут в муниципалитете.