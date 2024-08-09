Кадетский класс Следственного комитета создадут в гимназии в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Исполняющий обязанности руководителя главного управления Следственного комитета России по Московской области Ярослав Яковлев и директор «Гимназии имени Подольских курсантов» Наталья Квашенникова подписали договор о создании кадетского класса на базе гимназии. Основной целью является подготовка несовершеннолетних граждан к государственной службе.

Согласно условиям соглашения, стороны обязались к сотрудничеству в организации и функционировании кадетского класса, который будет направлен на реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

Планируется формирование у обучающихся патриотичного настроя, дисциплины и разностороннего развития. Яковлев и Квашенникова выразили уверенность в успешном и перспективном взаимодействии, которое будет способствовать воспитанию нового поколения граждан, готовых служить своему Отечеству.

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