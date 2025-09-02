Кадетский класс Росгвардии открыли в школе № 18 в Подольске

Во втором корпусе школы № 18 имени Подольских курсантов провели торжественную линейку в честь начала обучения кадетов классе Росгвардии. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Подольского отдела вневедомственной охраны и директор школы поприветствовали новобранцев, пожелав им успехов в освоении учебы.

Теперь в стенах учебного заведения обучаются 80 воспитанников в трех кадетских классах. Программа включает специализированные предметы. Юные кадеты углубленно будут изучать историю и математику, военную подготовку и искусство танца, включая вальс.

Особое внимание уделяют дисциплине. В октябре ребята примут присягу на верность Росгвардии и своей Родине, получат первые погоны и официально станут частью кадетского братства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.