Кадетский класс под руководством Росгвардии открыли в гимназии № 1 в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха в гимназии № 1 состоялось торжественное открытие кадетского класса. Шефство над новым учебным направлением взял Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии.

На церемонии присутствовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, представители Росгвардии, духовенства, ветераны, а также ученики 6 «К» класса и педагоги гимназии.

Создание кадетского класса направлено на патриотическое воспитание школьников, развитие чувства гражданской ответственности и интереса к службе в силовых структурах. Программа обучения включает углубленное изучение военно-патриотических дисциплин, участие в мероприятиях Росгвардии, а также встречи с ветеранами и наставниками.

«Желаю ребятам быть достойными звания кадета, не бояться трудностей, прилежно учиться и стремиться к знаниям. Пусть этот класс станет для вас стартом в успешное будущее и поможет вырасти настоящими патриотами нашей страны», — отметил Геннадий Попов.

Открытие кадетского класса в гимназии № 1 стало важным шагом в укреплении патриотического воспитания молодежи Балашихи, предоставляя школьникам уникальную возможность развивать дисциплину, ответственность и гордость за свою страну.