Кадетский класс открыли в школе № 1 в Можайске

В Можайской школе № 1 1 сентября открылся новый кадетский класс. В него вошли пятиклассники из разных параллелей, которые уже проявили себя в учебе, спорте и общественной жизни.

Классу назначен педагог-наставник, который будет сопровождать юных кадетов на протяжении всего учебного пути. В день знаний многие из них получили почетные грамоты на торжественной линейке.

Сразу после линейки в гости к кадетам пришли директор школы, депутат Совета депутатов Можайского округа Надежда Камозина, а также участник специальной военной операции, депутат Совета депутатов и руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Надежда Камозина пожелала школьникам успехов в освоении новой роли. Александр Князев, обращаясь к кадетам, особо отметил их внешний вид: «То, что вы носите форму — это уже ваша заслуга, ваша гордость и ваша слава». Он призвал ребят быть настоящими патриотами и достойно нести это высокое звание.

«В рамках национального проекта „Образование“ государство вкладывает в наших детей силы, знания и самые современные возможности. Быть кадетом — это уже почетно. Ребята, помните: настоящий патриотизм начинается с малого — с уважения к старшим, с честной учебы и с любви к своей Родине», — подчеркнул Александр Князев.

В актовом зале школы также прошло торжественное мероприятие для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Первоклассников поздравили с началом учебного пути, старшеклассникам адресовали напутствия и пожелания высоких достижений.