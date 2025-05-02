Кадетский бал прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове

В Чехове впервые прошел кадетский бал во Дворце культуры «Дружба». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники бала — ученики кадетских классов. Поздравить ребят приехал глава муниципалитета Михаил Собакин.

«У нас сегодня зарождается традиция проведения кадетских балов. Очень отрадно, что это происходит в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Михаил Собакин.

Среди танцоров — ученики Любучанской школы Федор Соловьев и Варвара Липунова. Ранее они принимали участие в подобных мероприятиях в Ялте и Раменском.

«Мы любим ходить на балы, танцевать. У нас очень хороший хореограф. Мы решили поддержать первый бал в нашем округе», — сказала Варвара Липунова.

Всем танцорам вручили удостоверения участников кадетского бала. Организаторы планируют проводить такие мероприятия ежегодно.