Кадетский бал прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове
В Чехове впервые прошел кадетский бал во Дворце культуры «Дружба». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники бала — ученики кадетских классов. Поздравить ребят приехал глава муниципалитета Михаил Собакин.
«У нас сегодня зарождается традиция проведения кадетских балов. Очень отрадно, что это происходит в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Михаил Собакин.
Среди танцоров — ученики Любучанской школы Федор Соловьев и Варвара Липунова. Ранее они принимали участие в подобных мероприятиях в Ялте и Раменском.
«Мы любим ходить на балы, танцевать. У нас очень хороший хореограф. Мы решили поддержать первый бал в нашем округе», — сказала Варвара Липунова.
Всем танцорам вручили удостоверения участников кадетского бала. Организаторы планируют проводить такие мероприятия ежегодно.