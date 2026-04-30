Кадетский бал прошел в гимназии № 7 в Подольске
Второй городской кадетский бал «Вальс Победы» собрал 120 ребят из девяти школ Подольска. Открыли мероприятие воспитанники хореографических ансамблей «Фламинго» и «Славянская слобода» с творческими номерами.
Бал начался с выноса знамен под звуки государственного гимна России, а затем большой зал наполнился музыкой советских лет и песнями военного времени. Репертуар был сложным для исполнения: вальсы, кадриль и падеграс под мелодии военных лет. Бал — это не только танцы, но умение слышать и поддерживать друг друга. Ребята не только продемонстрировали свое мастерство, но и еще раз подтвердили, что такие традиции обязательно нужно продолжать.
Многие кадеты танцуют на балах не первый год. Например, ученик 11-го класса гимназии № 7 Арсений Некульча участвовал в мероприятии уже в третий раз. Он занимается танцами с пятого класс вместе с постоянной партнершей. Выступал на балах в Кремле и парке «Патриот» в Истре.
Такие мероприятия в Подольске ежегодно проводятся в преддверии Дня Победы, чтобы сохранить традиции кадетского движения и воспитать у молодежи чувства патриотизма и уважения к истории.