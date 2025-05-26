Кадетский бал прошел в Богородском округе

Торжественная церемония прощания выпускников 11-го класса со знаменем корпуса прошла в Ногинском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Громова. Во взрослую жизнь кадетов проводили директор центра образования № 21 Татьяна Пак и куратор корпуса Владимир Федорцов.

Напутственные слова ребятам сказали депутат Богородского округа Евгений Секирин, руководитель Богородского окружного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Александр Хатин, участники спецоперации. Выпускники возложили цветы к Мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах, и представили показательные выступления.

Продолжая историко-культурную традицию, в Ногинском кадетском корпусе прошел кадетский бал, посвященный торжественному мероприятию — прощанию с кадетским знаменем.

Это не просто красивое мероприятие, а одна из самых ярких русских военных традиций, уходящая корнями в начало XVIII века — времена основания в России первых кадетских корпусов. Участники продемонстрировали мастерство в таких танцах как вальс, ча-ча-ча и танго.

Все участники Кадетского бала были награждены медалями и памятными подарками.