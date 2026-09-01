Кадетские классы открыли в школе в Балашихе

Торжественное открытие классов по направлению «полиция» прошло 1 сентября в школе № 33. Ученики будут изучать не только общеобразовательные предметы, но и специализированные дисциплины.

Такие дисциплины помогут школьникам ознакомиться с основами службы и развить необходимые профессиональные качества.

«Поздравляю ребят с Днем знаний! Теперь, став учениками этих классов, вы несете особую ответственность и должны быть примером для остальных ребят. Надев эту форму, вы стали частью большой системы правоохранительных органов. Желаю успехов в учебе!», — отметил заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Евгений Котенко.

Кадеты будут осваивать строевую и медицинскую подготовку, элементы самообороны, заниматься профориентационной и проектной деятельностью.

«Наша главная цель — воспитать патриотов. Особое внимание будет уделяться дисциплине, а также укреплению дружбы — это важная ценность для любого коллектива», — поделился офицер-воспитатель и классный руководитель кадетских классов в школе № 33 Николай Буров.

Особое внимание в округе уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Одним из значимых мероприятий в этом направлении является военно-патриотическая игра «Зарница», которая проходит в рамках Балашихинской школьной лиги.

1 сентября 2025 года в муниципалитете открыли первый в Подмосковье предпрофильный класс «Юных инспекторов движения» на базе школы № 30 в микрорайоне Авиаторов. Это стало частью большой работы по формированию у школьников культуры безопасного поведения на дорогах.

Сегодня за парты в школах округа сел 7021 первоклассник. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех образовательных учреждениях Балашихи. После капитального ремонта открылась школа № 18 в деревне Черное, а в микрорайоне Алексеевская роща — новый детский сад на 250 мест.