Кадетская школа-интернат имени Покрышкина во Фрязине отметила 25-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, состоялось во Фрязине. Праздник собрал кадетов и их родителей, педагогов, выпускников учреждения, а также почетных гостей.

Уникальность этой школы в том, что, помимо общеобразовательных предметов, кадеты изучают военные летные дисциплины. Здесь преподают аэродинамику, авиационную метеорологию, проводят штурманскую подготовку. И это лишь часть образовательной программы. На авиационных тренажерах, кадеты отрабатывают навыки пилотирования, изучают устройство самолета и теорию полетов. Реалистичность картинки на мониторах позволяет в дальнейшем уверенно себя чувствовать и за настоящим штурвалом. Выпускники школы с теплом вспоминают годы, проведенные в ее стенах.

За четверть века более двух тысяч мальчишек прошли здесь закалку характером, получили бесценные знания и выбрали самое высокое призвание — служение Родине.