Кадетская школа-интернат имени Покрышкина во Фрязине отметила 25-летие
Торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, состоялось во Фрязине. Праздник собрал кадетов и их родителей, педагогов, выпускников учреждения, а также почетных гостей.
Уникальность этой школы в том, что, помимо общеобразовательных предметов, кадеты изучают военные летные дисциплины. Здесь преподают аэродинамику, авиационную метеорологию, проводят штурманскую подготовку. И это лишь часть образовательной программы. На авиационных тренажерах, кадеты отрабатывают навыки пилотирования, изучают устройство самолета и теорию полетов. Реалистичность картинки на мониторах позволяет в дальнейшем уверенно себя чувствовать и за настоящим штурвалом. Выпускники школы с теплом вспоминают годы, проведенные в ее стенах.
За четверть века более двух тысяч мальчишек прошли здесь закалку характером, получили бесценные знания и выбрали самое высокое призвание — служение Родине.
Особую благодарность в ходе торжественного мероприятия выразили педагогам, ветеранам и наставникам за профессионализм, самоотдачу и верность призванию. Их миссия уникальна: они дают юным умам знания, а сердцам — крылья, воспитывая настоящих патриотов.
«Действительно, выпускники выполняют сложные задачи, составляют элиту наших вооруженных сил, решают боевые задачи специальной военной операции, закрывают небо во всех горячих точках и прославляют и Московскую область, и наше Фрязино», — отметил глава городского округа Дмитрий Воробьев.
Со сцены звучали теплые слова благодарности и поздравления. А творческие номера, музыка, искренние выступления и атмосферная программа создали особое настроение и стали прекрасным завершающим акцентом праздничного дня.